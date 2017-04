Lance Livre 30/04/2017

Reforma

trabalhista

Projeto que flexibiliza a legislação trabalhista foi aprovado, na semana passada, pelo Plenário da Câmara, e segue para o Senado.

Prefeituras

da região

É importante que cada uma das prefeituras das cidades da região fique de olho no projeto por conta das mudanças.

Críticos da

proposta

Críticos da proposta veem nela o maior ataque aos direitos trabalhador brasileiro na história. Defensores afirmam que ela é importante para reduzir o desemprego.

Oito partidos

Só oito partidos orientaram voto contra a reforma trabalhista: PT, PDT, PSOL, PCdoB, Rede, PSB, SD e PMB.

PHS

O PHS liberou a bancada. Os demais apoiaram a reforma.

Aprovação

de contas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu aprovar com ressalvas as contas do PMDB, DEM, PSOL, PSTU e PTC. Todas do exercício de 2011.

Sem aplicação

O Plenário constatou que o DEM não aplicou R$ 1.152.887 em programas de incentivo à participação feminina na política em 2011.

Maioria dos

ministros

A maioria dos ministros seguiu a divergência aberta pelo voto do ministro Admar Gonzaga, que considerou que o montante irregular verificado fica abaixo de 10% dos valores gastos pelo partido naquele ano.

Combate

ao Bullying

A Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e a Outras Formas de Violência quer chamar a atenção dos parlamentares para a gravidade do problema.

Seminário

Em seminário, na Câmara, o coordenador do grupo, deputado Roberto de Lucena (PV), destacou o número crescente de suicídios de crianças, adolescentes e jovens devido à prática.