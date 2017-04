Mais de 250 pessoas prestigiam inauguração do Espaço G2

Mais de 250 pessoas prestigiaram a inauguração do Espaço G2 no Itaquá Garden Shopping, na manhã de ontem. Além do diretor-presidente da G2 Construtora, o engenheiro Douglas Felipe da Silva, também estiveram presentes na entrega oficial o prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB), o chefe do Poder Executivo de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), assim como vereadores, demais autoridades e representantes da sociedade civil organizada do Alto Tietê. Já o centro de compras foi representado pela coordenadora de Marketing, Natália Garcia.

O Espaço G2 tem 180 metros quadrados. Desses, 60 são destinados ao “Maridódromo”. Pioneira no Alto Tietê, a área foi planejada especialmente para receber os homens que preferem não acompanhar suas companheiras nas compras e em outras atividades no shopping. No local, é possível se divertir com jogos, como pebolim, sinuca e videogame, de graça. Futuramente, o ambiente vai comercializar chope (não será permitida a entrada de menores de 18 anos que não estejam acompanhados dos responsáveis). Ainda no Espaço G2, há uma barbearia e cadeiras de massagem.

De acordo com o prefeito de Itaquá, o investimento realizado pela G2 reflete o bom momento pelo qual passa o município. “Investimentos como este demonstram que os empresários acreditam em nossa cidade. Ainda há vários outros projetos que devem ser concretizados em Itaquá, muito em breve. A G2 está de parabéns”, comentou Mamoru.

Também presente na inauguração, o prefeito de Suzano elogiou a abertura do mais novo ambiente do Itaquá Garden. “Essa inauguração é de grande importância. A G2 não está apenas ajudando Suzano, como a região, por meio de projetos que transformam realidades e que oferecem serviços interessantes. Em Suzano, a construtora já colaborou com diversas ações. Agora, vem para Itaquá para, também, marcar tempo”, comentou Ashiuchi.

A ação da G2 Construtora no Itaquá Garden Shopping foi apontada pelo diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do Alto Tietê, José Francisco Caseiro, como positiva para o desenvolvimento do Alto Tietê, já que vai na contramão do que outras tantas empresas fazem em tempos de crise. “Quando o momento econômico e político não vai bem, geralmente as corporações, independentemente do segmento, apertam os cintos e ficam com medo de investir em ações, sobretudo as inovadoras e criativas, que saem do lugar comum. A G2 é diferenciada. Apesar de ter sede em Suzano, está trabalhando em outras cidades da região, oferecendo projetos de revitalização, de construção e vinculados, também, à área Social e ao empreendedorismo”, observou Caseiro.

O Espaço G2 também tem um protótipo de um apartamento decorado do Residencial Novo Horizonte. As vendas do condomínio em Itaquá ainda terão início. A construtora, no entanto, vai começar a cadastrar interessados, que, posteriormente, terão prioridade na compra do imóvel. O residencial será erguido na Rua Bom Pastor, no Parque Novo Horizonte.