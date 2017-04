Uma questão de prioridade

Cada geração procura deixar um legado para a próxima. Muitos pais trabalham muito para garantir estabilidade financeira para a família; principalmente, para os filhos. Outros lutam para educar os filhos adequadamente para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Mas existe um legado maior que todos esses – criar os filhos nos caminhos do Senhor. Criá-los em um ambiente de fé – uma fé firme, autêntica, que resista a todas as intempéries da vida. A Bíblia promete bênçãos para as gerações daqueles que seguem os caminhos indicados por Deus, em Sua Palavra. O Salmo 112:2 declara que “a geração do justo será abençoada”.

Quem é o Justo? Segundo a Bíblia, é aquele que se esforça para andar de acordo com a vontade de Deus.

O justo não é perfeito, mas busca o aperfeiçoamento a cada dia. “O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito”. (Provérbios 4:18).

Há alguns anos foi feita uma pesquisa a respeito de dois homens que viveram no período colonial dos Estados Unidos. O confronto dessas vidas, através de suas gerações, causou espanto. Esses homens foram – o pregador Jonathan Edwards, e o ateu, Max Jukes. Este viveu uma vida ímpia e dissoluta. Casou-se com uma jovem que tinha valores morais e éticos duvidosos. Da descendência dessa união morreram 310 na indigência, 150 foram criminosos, 100 eram ébrios e mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram aos Estados Unidos milhões de dólares. Analisando-se os registros obtidos da descendência de Jonathan Edwards vemos o contrário. Jonathan Edwards casou-se com uma jovem piedosa e gastou a sua vida servindo ao Senhor. O inquérito revelou que dos 1394 descendentes dele, 13 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 180 funcionários públicos do alto escalão, 295 formados em universidades, dentre eles, governadores e diplomatas.

Os descendentes de Edwards foram bênçãos para o país. Edwards foi um grande homem de Deus que muito colaborou, direta e indiretamente, para o reavivamento bíblico. Contudo, em nenhuma área Edwards foi mais bem sucedido do que em seu papel como pai. Edwards e sua esposa, Sarah, tiveram onze filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso que incluía acordar de madrugada, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas e reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos filhos. Mesmo com uma vida tão agitada, Edwards se comprometeu a passar pelo menos uma hora por dia com eles; principalmente, ensinando-lhes os princípios cristãos. E se ele perdesse um dia, porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse.

O Salmo 128:1 diz: “Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda em Seus caminhos”. Vale a pena, querido leitor, andar pelos caminhos de Deus, que são caminhos de vida. Certamente, a nossa descendência colherá os frutos.