Unidades de saúde serão vistoriadas para verificação do funcionamento

As unidades de saúde de Suzano serão vistoriadas pelo secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon. A informação foi confirmada pela Prefeitura por conta de reclamações de moradores de superlotação em um posto de saúde (veja mais abaixo).

“Serão visitas escalonadas, sem aviso prévio. A ideia é verificar as condições e o funcionamento de cada unidade da rede, da maneira que elas funcionam rotineiramente”, explicou a administração em nota.

A Prefeitura também informou que a rede básica da saúde deverá receber melhorias, que serão percebidas no segundo semestre deste ano. A pasta afirma que redimensiona o setor, contratando novos colaboradores.

De acordo com a secretaria, os próximos passos serão focados no redimensionamento da rede básica de saúde, contratando novos colaboradores, não apenas médicos. Cada unidade passará por melhorias administrativas e estruturais, além de reformulação do quadro de funcionários.

As ações visam a melhora na qualidade dos atendimentos na rede, de forma igualitária, uma vez que cada localidade tem necessidades únicas e as mesmas serão avaliadas juntamente com a própria população que utiliza a Unidade Básica de Saúde (UBS).

Guillaumon afirmou estar contente com o fato de a comunidade participar dos processos administrativos dos postos. “A gestão pública é feita por todos, tanto a municipalidade, quanto o cidadão. Importante ressaltar que os usuários da rede básica de saúde são fundamentais também na preservação dos equipamentos de saúde. Se algum ato de vandalismo é feito, quem perde é a própria população”.