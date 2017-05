Ashiuchi defende apoio e qualificação

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), disse ontem, durante a festa de São José Operário (leia mais sobre o evento na matéria abaixo), que Suzano apóia as empresas que já se estabeleceram em Suzano.

Ele disse que aposta na qualificação da mão de obra oferecida para geração de empregos.

“Estamos retomando a conversa com as indústrias e buscando soluções para deixar a cidade mais atrativa em todos os sentidos. Para que assim, venha a ter oportunidade para novas empresas, não só de São Paulo, como do Brasil e até de fora do país. Além disso, estamos equacionando o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e também a secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial, preparar melhor e capacitar o trabalhador suzanense”.