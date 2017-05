A cada 2 carros roubados ou furtados um é recuperado

A cada dois carros roubados ou furtados nas dez cidades da região um é recuperado pela Polícia. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) apontam que dos 1.797 veículos roubados ou furtados, 881 foram recuperados, ou seja, 49,03%.

A cidade com menor índice de veículos recuperados é Poá. Do total de automóveis furtados ou roubados – 181 ocorrências – somente 15 foram encontrados, ou seja, 8,29%. O índice chega a um carro achado pela Polícia para cada 12 subtraídos pelos assaltantes.

O segundo menor índice é de Salesópolis, com 33,33% dos automóveis recuperados, seguida de Santa Isabel – com 38,1% – e de Suzano, com 38,73%. Na cidade suzanense foram 201 veículos roubados e 194 furtados, totalizando 395. Segundo dados da Secretaria de Segurança, 153 foram recuperados pela Polícia.

Os melhores índices são de Guararema e Biritiba Mirim. Na primeira cidade seis carros foram subtraídos por criminosos e sete foram encontrados. A possibilidade do número de carros ser maior é porque nem sempre o carro roubado é recuperado na mesma cidade. Em Biritiba Mirim a mesma quantidade de carros roubados ou furtados foram recuperados (veja tabela completa ao lado).

APLICATIVO

A pessoa que quiser consultar se um carro é roubado ou furtado pode baixar o aplicativo Sinesp Cidadão – Chekplaca, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ). Ele permite que se cheque a situação de qualquer veículo do País por meio da digitação da placa do automóvel. Caso o aplicativo detecte alguma irregularidade, o programa alerta o usuário e dá a opção de ligar para a polícia, que envia uma equipe ao local para averiguar a situação.