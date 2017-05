Cetesb: ‘Aterro irregular’ tem mais de 70 toneladas de lixo

O aterro irregular, localizado na Estrada Sete Cruzes e na Estrada dos Fernandes, têm mais de 70 toneladas de lixo. A informação foi confirmada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Os moradores do local têm reclamado dos descartes, que tem inclusive alagado casas, por conta do aterramento de parte do Rio Guaió.

Por meio de nota, a Cetesb frisa que foi realizada vistoria próximo à divisa entre Suzano e Ferraz de Vasconcelos, para observar irregularidades em três áreas. “Na região localizada na Estrada Servidão do Lenheiro, s/nº, constatou-se a disposição inadequada, diretamente no solo de aproximadamente 5.215 m³ de resíduos sólidos (resíduos da construção civil misturados com resíduos urbanos, lixo doméstico, resíduos comerciais, etc.) com evidências de supressão de vegetação anteriormente existente no local. Na área, foi identificado o responsável, o qual será autuado pelas irregularidades constatadas”, destaca a nota.

Na mesma localidade, também foi constatado um segundo descarte de resíduos semelhantes além de supressão de vegetação, mas não foi possível identificar o responsável. A Cetesb busca informações nos cadastros da Prefeitura de Ferraz para fazer a identificação. Já na Estrada Sete Cruzes, s/nº, constatou-se a disposição de terra misturada com resíduos da construção civil de aproximadamente 65.000 m³ de resíduos. “Neste caso, constava nos cadastros a identificação de uma empresa responsável pela área, porém, verificou-se que ela foi baixada junto a Receita Federal em 2015. Assim, é verificada a identificação dos responsáveis atuais, para adoção das medidas administrativas cabíveis”, completa a nota.

A Polícia Militar Ambiental também informou que flagrou um descarte na área recentemente, onde houve a apreensão de trator, encaminhamento de infratores à delegacia, autuação por parte da Polícia Ambiental pela supressão de vegetação e acionamento da Cetesb para as autuações quanto à poluição. “O local é alvo constante de monitoramento a atuação preventiva/repressiva. Há diversas áreas embargadas, inclusive constatado o descumprimento a embargo, sendo, então, alvo de novas autuações e encaminhamentos à Delegacia pelo descumprimento de determinação legal”. Entre as ações da Ambiental estão operações desencadeadas após monitoramento e constatação da degradação por meio de imagens de satélite, e repressão à infração contra a flora.