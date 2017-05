Festa de São José Operário pode entrar no calendário turístico estadual

As festividades em louvor ao padroeiro São José Operário se encerraram ontem. A abertura oficial da festividade, em comemoração ao Dia do Trabalho, aconteceu pela manhã. O evento contou com a presença de autoridades, entre elas, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM). No próximo ano, o festejo deverá compor o calendário de festas tradicionais e festivais populares do Estado de São Paulo.

Além das autoridades políticas, também estiveram presentes a Guarda Mirim e o Grupo de Escoteiros do município, que fizeram as honrarias à bandeira. A solenidade foi conduzida pelo pároco Marcelo Guedes Ferreira. O deputado Estevam ressaltou que há aproximadamente 40 anos acompanha o tradicional evento, que deverá compor o calendário de festas do Estado. “Ano que vem esta será uma festa oficial do Estado. Estamos aguardando a documentação, o dossiê para constar no calendário turístico do Estado. É uma parceria com o prefeito que está muito entusiasmado. Esta é uma data especial diante da situação difícil que vivemos, com 14 milhões de desempregados, temos que enfrentar e pensar no emprego para o trabalhador”.

Ashiuchi acredita que o ingresso da festa ao calendário estadual representa maiores oportunidades para o município. “É um pedido da cidade para que uma festa deste tamanho não fique só no calendário municipal. No calendário estadual, conseguiremos angariar mais verbas do governo do Estado em prol de eventos da comunidade. Além de ficar mais conhecida e ter a possibilidade de angariar recursos, teremos um olhar diferenciado do próprio governo e isso é importante para a cidade. É uma festa que completa hoje (ontem) 51 anos e que cresce a cada dia, é importante não só para a região do Casa Branca, mas para toda a cidade”.

PARÓQUIA

Esta foi a 51ª Festa de São José operário, no bairro Casa Branca. A comemoração contou com missas, shows e quermesse. Há quatro anos o padre Marcelo Guedes está à frente da igreja, que foi elevada a paróquia em 2014. “O povo católico celebra com muita alegria esta data, ao lado dos trabalhadores suzanenses. A festa foi feita com muita dedicação. A estimativa é de que seis mil pessoas tenham comparecido durante os três dias de festejo”. (M.C.)