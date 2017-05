Lance Livre 02/05/2017

Greve geral

A greve geral ocorrida na sexta-feira ainda repercute. Teve adesão entre os trabalhadores de transportes das principais cidades brasileiras, afirmaram os sindicatos.

Setores

No Alto Tietê a paralisação afetou setores da educação, transporte e até serviços essenciais.

Mobilidade

A paralisação afetou significativamente a mobilidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e em quase todas as grandes cidades do País. O Alto Tietê também entrou nessa lista.

CUT

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas disse que essa foi a maior greve trabalhista já realizada no País.

Movimento

de 1989

Ele comparou a greve ao movimento de 1989, quando 35 milhões de trabalhadores pararam os trabalhos para protestar. “Ainda não há estimativa, mas a central vai ultrapassar esse número”, disse Freitas.

1º de maio

Com o lema “Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna”, a Força Sindical realizou a 20ª edição de seu 1º de Maio.

União

“Mais do que nunca precisamos estar unidos para lutar contra as propostas de reforma que retiram direitos dos trabalhadores. Neste momento, é fundamental organizarmos a resistência, mobilizar e esclarecer os trabalhadores sobre a necessidade de mudanças no texto em debate no Congresso Nacional”, declarou Paulo Pereira da Silva, Paulinho, presidente da Força Sindical e deputado federal pelo Solidariedade-SP.

Manifestação

A manifestação foi realizada a partir das 9 horas de ontem na Praça Campo de Bagatelle. Sindicalistas da região devem estar presentes.

Data de reflexão

A Força Sindical considera que o Dia Internacional do Trabalho é uma data para a reflexão e o lazer.

Ato político

Além do ato político, a Central programou shows gratuitos com artistas consagrados da nossa música popular. Os trabalhadores puderam participar, também, do sorteio de dezenove automóveis HB20 0 km.