Mogi/Helbor pode decidir vaga para semi hoje em Salvador

Se vencer o Vitória hoje em Salvador, o Mogi das Cruzes/Helbor garante vaga nas semifinais do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). A partida será às 21h30 e terá transmissão ao vivo pela página da Liga Nacional de Basquete no Facebook (NBB). Os mogianos estão vencendo a série por 2 a 1 e já ganharam dos baianos jogando no ginásio em Cajazeiras. Se passar pelo Vitória, o Mogi das Cruzes/Helbor chegará a sua quarta semifinal consecutiva na competição. Em caso de derrota, um quinto jogo será realizado em Mogi das Cruzes, com a data a ser definida pela Liga.

O grupo desembarcou na Bahia na manhã desta segunda-feira e ainda fará um último treino para o jogo nesta noite.

“A gente sabe que essa série será decidida nos detalhes e o time que mais intenso estiver nos 40 minutos sairá com a vitória. Todo mundo precisa fechar, ajudar e dominar os rebotes. A gente não pode dar a segunda chance para eles”, destaca o ala Jimmy Dreher.

Quem avançar dessa série enfrentará o vencedor do confronto entre Paulistano e Franca, que também jogam nesta terça, às 19h30, com transmissão ao vivo do SporTV.

O time da capital leva vantagem na disputa com duas vitórias e uma derrota e pode garantir a classificação jogando em casa.