Motociclista é atingido por carga de caminhão em Mogi

Um caminhão que trafegava pela Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Brás Cubas, tombou ao realizar a curva em uma rotatória. O veículo transportava serragem e atingiu um motociclista que passava no momento. O acidente aconteceu ontem por volta das 11h30. O motoqueiro fraturou uma perna e o caminhoneiro sofreu ferimentos leves.

A ocorrência foi na rotatória entre a Avenida Francisco Ferreira Lopes e Avenida Júlio Simões, próxima a loja Havan, no sentido Suzano-Mogi. O caminhão teria se desequilibrado na curva e tombado em cima do motociclista. O acidente não ofereceu prejuízos ao trânsito local. A remoção do material na pista aconteceu até por volta das 16h20.

No domingo, outra colisão na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, a Mogi-Salesópolis, deixou quatro pessoas feridas, sendo duas crianças. A ocorrência foi no município de Biritiba-Mirim e as vítimas foram atendidas no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Um dos motoristas não possuía habilitação e a documentação do veículo estava irregular.

Em Mogi, um motoboy foi atropelado na madrugada de sábado. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Olegário Paiva e Otto Unger, no centro da cidade. O motorista do carro teria ultrapassado o sinal vermelho. Ao atingir o motociclista, o condutor fugiu sem prestar socorro.

O rapaz também foi atendido no Hospital Luzia de Pinho Melo.