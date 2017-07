‘Carros 3’ e ‘Detetives do Prédio Azul’ estreiam nesta quinta no cinema

O terceiro filme da animação de sucesso “Carros” chega hoje ao cinema de Suzano. Além deste, o longa nacional “Detetives do Prédio Azul” também chega às telonas do Cinemark. O filme é baseado em uma série exibida pelo canal Gloob.

O filme carros conta mais uma vez a história do Relâmpago McQueen. Desta vez, durante uma disputa eletrizante, o campeão da Copa Pistão acelera demais e perde o controle, capotando o carro várias vezes. A partir deste momento, o carro vermelho tem a sua vida alterada para sempre. Como o acidente foi muito grave, McQueen pode ter que se aposentar.

Apesar de as sequências, normalmente, não terem o mesmo sucesso que o primeiro longa nos cinemas, as críticas são positivas com relação à nova história de McQueen.

O primeiro longa de Carros estreiou em 2006. Na ocasião, McQueen estava indo para competir a Copa Pistão, quando se perde e vai parar na pequena cidade chamada Radiator Springs. Lá, ele faz muitos amigos. A bilheteria do filme foi de cerca de U$S 60 milhões no final de semana de estreia. Na segunda animação, McQueen e seu amigo Mate viajam para participar de uma competição mundial.

Detetives

Já no nacional Os Detetives do Prédio Azul, os personagens precisam resolver um grande caso, que é salvar o prédio da destruição. Os três personagens vão infiltrados na festa da síndica do prédio, que é uma bruxa. No local, eles veem um crime "mágico", que condena o edifícil a uma demolição emergencial. Para resolver o caso, eles contarão com a ajuda do porteiro.