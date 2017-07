Literatura, cinema, palestra e música são os destaques do Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 segue com ampla programação ao longo desta semana. Os segmentos artísticos que preponderam pelos próximos dias são literatura, cinema, palestra e música, além das ações de maior duração, como a Feira do Livro e a exposição que ocupa a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

A agenda começou na terça-feira (11), com um encontro especial do grupo Entremeio Literário. O projeto, intitulado Terças Literárias, já faz parte da agenda semanal da Secretaria de Cultura.

Nesta quarta-feira (12) são três eventos na programação. Os amantes do cinema, por exemplo, poderão conferir uma também especial edição do programa Pontos MIS, em que será exibido um dos três títulos a seguir, conforme a preferência do público presente: “Cada um na Sua”, “Onde Vivem os Monstros” ou “Antes do Amanhecer”. A sessão começa às 14 horas, na Sala Wilma Ramos, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Na quinta-feira (13), Mogi das Cruzes vai receber a presença do presidente da Associação dos Tatuadores do Brasil, Ronaldo Sampaio, mais conhecido como Piercer Snoopy. Há 20 anos na área e sempre em busca de novos conhecimentos e a especialização, o profissional vai falar um pouco sobre sua trajetória e a indústria da tatuagem e perfuração no Brasil. Às 19 horas , outro programa fixo da agenda da Cultura – a Roda de Choro do Seu Julinho – agita a sede da Banda Santa Cecília, com a tradicional reunião entre a velha e nova guarda do choro de Mogi das Cruzes.

Na sexta-feira (14), o cinema retorna à programação do Festival de Inverno, com o lançamento de “Remanescentes”, o mais novo filme do Friends Group Entertainment. O grupo mogiano, famoso na Internet por seu canal no Youtube, que já tem mais de 38 mil inscritos e 645 mil visualizações, volta aos holofotes, com um média-metragem ambientado em uma América do Sul devastada e pós-apocalíptica, onde a sobrevivência é o maior dos desafios. O filme, que já teve um pré-lançamento com apoio da Secretaria de Cultura no dia 27 de maio, tem direção de Felipe Paixão e roteiro de Rebeca Gonçalves. O lançamento será a partir das 19h, no Theatro Vasques.

Também na sexta-feira, um dos mais bem sucedidos projetos de musicalização da cidade – a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes – fará o lançamento do primeiro de CD de seus grupos de câmara – o Quarteto de Cordas e Quinteto de Metais.