Novo filme do Homem-Aranha estreia amanhã no cinema de Suzano

O filme “Homem-Aranha: de Volta ao Lar” estreia nesta quinta-feira (6) no cinema Centerplex de Suzano. O filme conta com Tom Holland, Michael Keaton e Robert Downey Junior. O longa conta com a participação do Homem de Ferro e do Capitão América.

Na história Peter Paker (Tom Holland) volta para casa e para sua vida, que já tomou outro rumo. O personagem volta depois de atuar nos Vingadores. O Homem-Aranha luta contra pequenos crimes nas redondezas e pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

O novo filme também marca o retorno do personagem à Marvel. Isso porque a Sony estava responsável pelos filme do super-herói e vinha bancando aventuras independentes. Depois de pouco mais de duas décadas, o estúdio entrou em acordo com a Marvel e o personagem pode interagir com os outros super-heróis da Marvel. O acordo entre as duas franquias foi iniciado em Capitão América: Guerra Civil, lançado em abril do ano passado.