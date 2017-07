Secretários de Cultura querem ampliação de projetos e ações

Os secretários municipais de Cultura definiram uma pauta de solicitações para a Secretaria de Estado da Cultura, que contempla parcerias para a ampliação dos projetos e ações nas cidades da região. O grupo de trabalho agora está sob a coordenação de Geraldo Garippo, de Suzano, e articula a vinda para o Alto Tietê, até o início de agosto, do secretário estadual José Luiz Penna e do secretário-adjunto Romildo Campello. Os assuntos foram debatidos durante reunião realizada na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Na reunião preparatória para a audiência, a assessora da Secretaria de Estado da Cultura, Waldirene Ricanelo, apresentou em linhas gerais o trabalho e os objetivos da equipe que assumiu há três meses a pasta, assim como registrou as sugestões e solicitações de apoio de cada uma das cidades do Alto Tietê. Com isso, a proposta é de que na sua vinda ao Condemat, os secretários Penna e Campello apresentem respostas para as principais demandas da região.

"Estamos sentindo os municípios distantes da secretaria e uma preocupação dos secretários Penna e Romildo é justamente estar mais próximo dos municípios para discutir os projetos. No próximo dia 27 estaremos promovendo o Encontro Estadual de secretários Municipais de Cultura, no Memorial da América Latina, e logo depois eles virão para uma audiência aqui no Condemat", ressaltou Waldirene.

O grupo de trabalho do Alto Tietê sugeriu à representante estadual a criação de um programa de apoio financeiro nos mesmos moldes dos programas Município de Interesse Turístico (MIT) e Município VerdeAzul, que prioriza a liberação de recursos para as cidades que atendem as metas estipuladas, assim como alguma ação de incentivo fiscal.

"O fato do Romildo Campello, secretário-adjunto da Cultura, ser da região abre uma oportunidade muito grande de aproximação com o Estado e essa discussão das principais demandas reforça a possibilidade de uma reunião bastante propositiva com o secretário Penna", comentou o coordenador da Câmara Técnica do Condemat. Entre as principais demandas do grupo estão a ampliação do projeto Guri, apoio financeiro para espaços culturais e fomento às exposições de artes.

Coordenação

Geraldo Garippo, secretário de Cultura de Suzano, assumiu nesta segunda-feira a coordenação da Câmara Técnica de Cultura, que reúne os secretários dos 11 municípios. Ele foi indicado pelo Conselho de Prefeitos para suceder Mateus Sartori, secretário de Mogi que esteve à frente do grupo nos últimos anos.

"Esse coletivo é importante porque a Cultura passa por um momento difícil em todas as instâncias, já que quando aperta o cinto da economia, a cultura é que paga o pato. Vamos trabalhar para que a nossa articulação regional garanta o espaço da cultura", ressaltou.