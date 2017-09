1ª Cia da PM é inaugurada no Jardim Vitória

Cerca de 300 pessoas prestigiaram nesta segunda-feira (4) a inauguração da 1ª Companhia da Polícia Militar de Suzano, localizada no Jardim Vitória. O objetivo é facilitar a ligação entre a Rua General Francisco Glicério até a Estrada dos Fernandes, onde o índice de assaltos é grande. Após mais de quatro meses passando por reforma, a unidade foi entregue com a presença da comandante do Comando de Policiamento Área Metropolitana (CPAM-12), tenente-coronel Mônica Puliti Dias Ferreira, do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota, do comandante da 1ª Cia, capitão Samir Tobias Alvarez, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e dos deputados estaduais Estevam Galvão (DEM) e André do Prado (PR).

De acordo com Matiota, a unidade beneficiará diretamente quatro escolas do entorno e a população do bairro. "A 1ª Cia continua com a mesma atitude, fazer área central, sul e norte da cidade. O que vai mudar é a locomoção e a sensação de segurança. Vamos prestar um serviço de segurança de uma forma mais adequada e digna tanto para o policial que terá uma instalação ampla e moderna quanto para a sociedade”.

Já Mônica destacou que a prevenção de crimes será mais eficiente. "É uma referência para a comunidade. Esse prédio tem uma estrutura melhor, perto de escolas e agora as viaturas passarão mais rápido. Tenho certeza de que a segurança irá melhorar".

O comandante Samir disse que a unidade tem uma localização estratégica. "Lutávamos por essa conquista há muito tempo. Isso porque é um lugar ideal para tornar o efetivo melhor e com mais alcance das viaturas na região centro sul e centro norte de Suzano. Principalmente fazer a conexão da Glicério com a Estrada dos Fernandes. Irá beneficiar toda a população que passa e mora na área. Ao todo, 100 policiais atuarão na unidade para combater e inibir os crimes. Pessoalmente falando, é a realização de um sonho. Satisfação por essa vitória e agradeço por todos que colaboram".

Ashiuchi relembrou que o espaço era usado anteriormente por más intenções e comentou que essa é a 20ª obra entregue também pela Prefeitura. "Muito feliz em estar entregando mais uma obra a Suzano. Entrei no prédio em janeiro e vi como estava ruim. Percebi que não tinha segurança. Isso porque era utilizado por usuários de drogas, o que aumentava o índice de criminalidade. Por conta disso, sentei com o Matiota e vimos que o espaço poderia servir para uma companhia".