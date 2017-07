Suzano libera vacinação para público geral; postos têm movimento tranquilo

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Suzano registram movimento tranquilo nesta sexta-feira (30), no 1º dia de vacinação contra a gripe para toda população. Crianças acompanhadas dos pais foram a maior procura. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, vinculado à Secretaria de Saúde de Suzano, a procura de manhã foi baixa. Até o momento, foram vacinadas mais de 42.252 pessoas no município.

Com a liberação da vacina contra o vírus Influenza, as pessoas que não estavam incluídas em nenhum dos grupos prioritários – definido ao longo da campanha – também poderão receber a imunização nas 22 UBSs da cidade. Porém, de acordo com a Secretaria de Saúde, o público-alvo da campanha continua tendo preferência. A ação termina em 7 de julho.

A dona de casa Vanessa Pereira de Matos aproveitou para levar a filha Ani Gracielli, de 10 anos, ao posto de saúde. “Ela ficou tranquila para tomar, além do mais, é de extrema importância para a imunidade dela. Como abriu para a toda população e estava vazio o posto, vim correndo trazê-la. Eu já tomei, pois estava grávida e fazia parte do grupo prioritário. Agora é aproveitar a estação mais fria do ano e confiar na prevenção da vacina”, enfatizou.

Já a pedreira Mara Nubia foi ao posto do Centro para ser imunizada e também levou os três filhos. “Trouxe logo para que ninguém fique gripado. Quando um pega na casa, todos vão sendo alvo depois. Horrível isso, pois precisa comprar remédio a todo o momento e é ruim para a própria saúde deles”, comentou.

Outro que tomou a vacina foi o filho de 1 ano do técnico de informática André Mendonça. Ele contou que a vacina também faz parte do calendário da carteirinha de saúde do pequeno. “Nós, pais, temos que trazer a garotada para ser imunizada. A prevenção é essencial”, completou.