22 agências da Caixa abrirão hoje para pagamento de contas inativas

Vinte e duas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) do Alto Tietê abrirão neste sábado (8), às 9 horas, para realizar o pagamento antecipado das contas inativas do FGTS dos trabalhadores nascidos em dezembro. Na região, apenas a unidade de Salesópolis não prestará serviço. Já na segunda-feira (10), todas as agências abrirão duas horas mais cedo em relação ao horário de abertura padrão para fazer o atendimento ao público contemplado.

De acordo com a CEF, em todo o País, mais de 2,5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro tem direito ao saque, o que representa R$ 3,5 bilhões. Em São Paulo, serão 814.153 trabalhadores, um total de R$ 1,5 bilhão. No Alto Tietê, estão preparadas para fazer o pagamento, 22 agências, sendo oito unidades em Mogi das Cruzes, quatro em Suzano e três em Itaquaquecetuba.

A previsão inicial da Caixa era começar o pagamento na próxima quarta-feira, mas a Caixa informou que os pagamentos da última fase seriam antecipados. Ainda segundo o banco, o prazo de saque das contas inativas do FGTS se encerra dia 31 de julho e não deve ser prorrogado, assim, independentemente das datas de nascimento, as pessoas que fizeram aniversário nos meses anteriores ainda podem sacar os valores ou transferi-los para suas contas-correntes.

Pode fazer o saque das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados nos terminais de autoatendimento com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, as retiradas devem ser feitas nas agências do banco. A transferência de recursos de contas inativas do FGTS da Caixa para outros bancos poderá ser feita sem a cobrança de taxas, a pedido do trabalhador.