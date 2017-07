25 mil alunos de 89 escolas municipais voltam às aulas na próxima quarta

As aulas das 89 escolas municipais de Suzano, que contam com cerca de 25 mil alunos, serão retomadas a partir de quarta-feira (2). Na próxima segunda (31) e terça-feira (1), a rede municipal de ensino promoverá junto aos profissionais uma Jornada Pedagógica de preparação para as aulas do 2º semestre. A Secretaria de Educação informou que até o momento, o número de alunos matriculados no município se manteve.

Além disso, o órgão disse que não haverá mudanças na grade curricular para o período, seguindo o planejamento anual estipulado pela pasta no início do ano letivo. A rede municipal de ensino abrange as creches para crianças entre 4 meses e 3 anos, o Ensino Infantil para crianças de até 5 anos, e o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. Suzano conta com 71 unidades de ensino e 18 creches conveniadas.

Região

No Alto Tietê, as aulas voltaram na semana passada. Em Guararema, o retorno aconteceu na última segunda-feira. Atualmente, são 3,7 mil alunos matriculados na rede municipal.

As aulas em Poá também retornaram no mesmo dia que Guararema. Somados entre creches, educação infantil e fundamental, são 15.704 alunos poaenses que regressaram aos estudos. O município conta com 26 escolas de Ensino Fundamental, 19 de Educação Infantil (Pré I e Pré II) e 21 creches, que compreendem Berçário I e II / Maternal I e II. Itaquá voltou com as aulas também no mesmo período que as duas cidades. O município conta com 40 mil alunos da rede.

Arujá conta atualmente com cerca de 10 mil estudantes, que voltaram às aulas na semana passada.

As atividades em sala de aula foram retomadas em seis Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), 19 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 15 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além do Centro de Psicologia e Fonoaudiologia. Em Ferraz, as aulas também já retornaram para 21.677 alunos.