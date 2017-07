30 veículos abandonados em seis bairros são retirados das ruas e encaminhados a pátio

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana concluiu a operação de remoção de veículos abandonados em Suzano. A iniciativa, que será intensificada gradativamente, aconteceu em vários bairros, com o objetivo de tornar as vias mais acessíveis, seguras e limpas. Trinta carros foram recolhidos e encaminhados ao Pátio Municipal.

Os automóveis estavam nos bairros Monte Cristo, São Bernardino, Vila Amorim, Vila Urupês e Casa Branca e em todo o centro expandido. Antes de o veículo ser removido, os agentes da secretaria colocaram uma notificação. Após cinco dias úteis, se não houver providência por parte do proprietário, o carro passa a ser considerado abandonado e passível de recolhimento.

Antes, contudo, o Poder Executivo verifica se o automóvel tem algum tipo de relação com o crime, se não é furtado e, ainda, se não tem pendência judicial. Após a verificação, o guincho é acionado e o carro encaminhado ao pátio. Caso o dono do veículo o queira de volta, o mesmo terá de arcar com os custos de remoção e com as diárias do Pátio Municipal. Por fim, se passar 90 dias sem que ninguém se manifeste, o carro vai a leilão, como explica o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto.

"Esse é um processo bastante burocrático, mas que devemos seguir, a fim de garantirmos um viário mais acessível e agradável, tanto aos motoristas, quanto para os pedestres. Na maioria dos casos, um guincho contratado pela administração municipal faz a remoção dos veículos que já estão em estado de decomposição. Esta é mais uma premissa do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também tem o viés da Zeladoria, deixando as ruas públicas mais limpas e agradáveis", observa.

Leilão

A expectativa é promover até o fim deste ano mais um leilão de veículos, objetivando liberar espaço no Pátio. No primeiro semestre, dois eventos desse tipo foram organizados pela Prefeitura. Nas oportunidades, quase mil lotes foram arrematados. "O leilão dessas carcaças é fundamental para a liberação de mais espaço no pátio. Ao longo dos meses, vamos intensificar essas ações, retirando os veículos queimados ou abandonados das ruas. Já tivemos dois eventos desse tipo neste ano. Nossa expectativa é garantir mais um leilão até dezembro", conclui.