32ª Festa da Cerejeira começa amanhã e deve atrair 30 mil pessoas

A 32ª edição da tradicional Festa da Cerejeira de Suzano será realizada neste final de semana, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo. A expectativa dos organizadores é atrair 30 mil pessoas nos dois dias de festa. A celebração deste ano terá entre as atrações principais o Concurso Miss Cerejeira Adulto e Miss e Mister Infantil.

De acordo com o vice-presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, o evento também traz o tradicional yakisoba. Para se ter uma ideia, serão preparados mais de duas toneladas de macarrão. O restaurante onde será vendido o prato típico oriental, abre no sábado e no domingo às 10 horas, sendo que fechará às 20 horas no sábado e às 18 horas no domingo. Na área ao ar livre do Bunkyo, o público também terá a disposição mais de 30 barracas com comidas e produtos diversos.

"Esta festa é importante para mantermos a tradição da cultura japonesa viva em Suzano. A nossa cultura foi uma das que mais ajudou no desenvolvimento da cidade e esta celebração é tradicional, já dura 32 anos, ou seja, é uma festa da cidade", completa Katsumata.

A primeira edição da festa foi realizada em 1986. Atualmente, a Associação Cultural possui 13 árvores floridas, além de nove plantadas. As primeiras mudas foram trazidas do Japão por Maney Miyazata e doadas para o Bunkyo, em 1980. Na época foram plantadas 30 árvores. A Festa da Cerejeira faz parte dos calendários municipal e estadual. Além das comidas típicas, ela traz apresentação de dança com diversas escolas da cidade e shows musicais.

A festa acontecerá das 10 às 22 horas no sábado e das 10 às 21 horas no domingo. A abertura oficial, com autoridades, será no sábado, às 19 horas. Katsumata destaca que entre elas está o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). "Ele faz parte da associação desde criança. É uma honra tê-lo conosco neste dia", completa.

Tradição

A cerejeira é a flor símbolo do Japão. A floração dura apenas alguns dias. No Japão as famílias se reúnem embaixo das árvores para apreciar as flores e confraternizar. Em Suzano, a comunidade japonesa comemora o florir no Bunkyo. Cerejeira é o nome dado a várias espécies de árvores originárias da Ásia, algumas frutíferas, outras produtoras de madeira nobre. Estas árvores se classificam no subgênero cerasus incluído no gênero prunus (rosaceae). Os frutos da cerejeira são conhecidos como cerejas, algumas delas comestíveis.

Concurso

O Concurso Miss Cerejeira (Mirim e Adulto) é um dos destaques da festa. A competição será apresentada pelo colunista do DS, Gil Fuentes e terá 12 garotas, orientais ou descendentes, na disputa pelos primeiros lugares. "Temos prêmios em dinheiro, viagens e outros brindes dos patrocinadores. Neste ano temos também o Miss e Mister Cerejeira Infantil", diz o vice-presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata.

A modalidade que também será apresentada por Gil Fuentes terá que escolher os vencedores entre cinco casais, com idades entre 7 e 11 anos. São dois desfiles: um em traje de passeio e o outro em Happi (traje oriental). O concurso infantil acontecerá amanhã, às 17 horas. A organização do desfile é de Daniela Itice Ferreira e Leila Kimie Watashi. Já a competição adulta é realizada no mesmo dia, mas às 20 horas. Entre os itens que serão analisados pelos juízes para escolher os vencedores estão beleza e simpatia.