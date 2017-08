35 mil suzanenses fazem cadastro biométrico nos cartórios eleitorais

Os cartórios eleitorais de Suzano já coletaram 35.397 biometrias. O valor representa apenas 16,9% de todo o eleitorado da cidade, que conta com 209 mil eleitores. A campanha, iniciada em março deste ano, intensificou os atendimentos nos últimos meses. Em junho, 2.083 digitais foram cadastradas no município. A expectativa é de que a população procure o cartório até março do ano que vem, antes das eleições presidenciais, quando a tecnologia deverá ser colocada em prática.

A média de cadastramento biométrico, no último mês, foi de até 50 atendimentos por dia nos cartórios eleitorais de Suzano. Desde agosto de 2015, os alistamentos eleitorais já contam com a tecnologia. Os títulos antigos devem ser atualizados com a coleta de digitais, a fim de aumentar a segurança do sistema eleitoral e evitar fraudes.

No primeiro semestre deste ano, o município registrou 8.880 cadastramentos biométricos, sendo 5.044 no Cartório da 181ª Zona Eleitoral, e 3.836 no Cartório da 415ª Zona Eleitoral. "Nós observamos um aumento considerável desde janeiro. A maior parte da agenda é tomada para este serviço", explica a chefe da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida.

Imaculada pontua que a coleta biométrica acontece em todo o Estado, onde o cadastramento biométrico é obrigatório em 83 municípios. "Em todas as zonas há coleta biométrica, que é mais seguro para identificação. Recentemente, tivemos o cancelamento de quase 5 mil títulos eleitorais em Suzano. Apesar disso, a cidade ainda ultrapassa 200 mil eleitores".

Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) tem realizado campanha intensa para o cadastramento biométrico. É importante que os títulos de eleitor sejam atualizados com a tecnologia, que deverá ser colocada em prática na próxima eleição. O cadastramento das digitais acontece nos cartórios eleitorais, mediante agendamento prévio.

Para isso, é preciso acessar o site do TRE-SP, www.tre-sp.jus.br, e agendar a data de visita ao cartório.

O procedimento se faz necessário para agilizar o atendimento na unidade. O cadastramento biométrico ainda não é obrigatório em nenhum município do Alto Tietê, porém, o serviço já é disponibilizado. Após o agendamento, é preciso comparecer ao cartório na data indicada, possuindo o comprovante de endereço atualizado, documento original com foto e título de eleitor.