3,6 milhões de veículos passam pelo Trecho Leste em Suzano

Aproximadamente 3,6 milhões de veículos passaram pela extensão do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Suzano, no primeiro semestre deste ano. Para se ter uma ideia, o volume diário de automóveis que circularam pelo território suzanense chegou a 8,5 mil na pista interna, sentido ao Trecho Sul, e, 12 mil na pista externa, sentido Rodovia Ayrton Senna (SP-70), totalizando 20,5 mil carros. O número representa 73,21% do total de veículos que passam em toda a extensão do Trecho Leste, que é de 28 mil veículos.

No período, no trecho suzanense, a SPMar, concessionária responsável pela gestão do viário, registrou 34 ocorrências, o que representa uma média de 1 acidente a cada cinco dias. Os acidentes geraram quatro vítimas leves, sem nenhum registro de falecimento.

Segundo balanço da empresa, o Trecho Leste possui 43 km de extensão, do total, quase um terço está localizado em Suzano (13,3 km).

Em 2016, o fluxo foi o mesmo no trecho de Suzano, porém, não é possível fazer comparação entre os dois períodos. A SPMar explica que em maio do último ano, houve alteração na Praça de Pedágio, o que impactou na contagem de veículos. "Em maio teve início uma nova praça, que gerou reordenamento dos locais em que a cobrança era feita no entroncamento dos trechos Sul e Leste. O pedágio que funcionava na Avenida Papa João XXIII em Mauá, e que atendia motoristas que deixavam o Rodoanel vindo de ambos os sentidos, Sul e Leste, foi desativado, com intuito a tornar a cobrança mais justa. Com a mudança passou-se a cobrar em praças separadas os motoristas que seguiam do Trecho Sul do Rodoanel em direção a Avenida Papa João XXIII e os motoristas do Trecho Leste com destino a Avenida Papa João XXIII", detalha.

Ainda nos primeiros seis meses deste ano, a concessionária registrou queda de 21% no número de acidentes. Na região suzanense foram computadas 34 ocorrências. No mesmo período de 2016, ocorreram 43 incidentes automobilísticos. "Neste ano, os acidentes geraram quatro vítimas leves. Já em 2016, houve registro de seis vítimas, quatro leves, uma moderada e uma fatal".

A SPMar frisa ainda que mantém ativo, durante o ano todo, um Plano de Redução de Acidentes, com foco em reduzir constantemente as ocorrências nos trechos sob gestão. "Além de investir em melhorias constantes no trecho, realizamos ações de conscientização junto aos motoristas. Durante os meses de férias, por exemplo, implantamos campanhas pelo uso do cinto de segurança no banco de trás e sobre os cuidados ao se deparar com neblina ou fumaça na via", completa a concessionária.

O Trecho Leste possui mais de 900 placas de sinalização e 35 mil elementos sinalizadores como tachas refletivas ao longo da via. No Trecho Leste do Rodoanel, o limite para veículos leves - motos e automóveis - é de 100 km/h e para pesados - caminhões e ônibus - 80 km/h.

Para mais informações, o motorista pode entrar em contato por meio do 0800-774-8877. Outro telefone é o do Comando de Policiamento Rodoviário 3327-2727, que conta também com o site www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cprv.