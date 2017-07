41 médicos se inscrevem em processo seletivo de Suzano

Quarenta e um médicos se inscreveram no processo seletivo para atuação na saúde suzanense. A próxima etapa será a prova escrita, prevista para acontecer no dia 6 de agosto, às 9 horas, na Escola Estadual (E.E.) Batista Renzi, das 9 às 11 horas. O resultado da lista definitiva de classificados deve ser divulgado em setembro, após a análise de títulos e recursos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, até às 15 horas de ontem, 41 candidatos se inscreveram no processo seletivo. As inscrições estavam disponíveis deste o dia 24 de julho e se encerraram ontem. Não haverá prorrogação de prazo para inscrição.

A rede municipal deverá contratar 20 novos médicos por meio do processo seletivo. A admissão será imediata e seguirá as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os profissionais atuarão no Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e na rede de atenção básica de Suzano. Os classificados preencherão os cargos de clínico-geral 20 horas (3 vagas), clínico-geral plantonista 24 horas (6 vagas), pediatra plantonista 24 horas (1 vaga), ginecologista 20 horas (3 vagas) e psiquiatra 20 horas (7 vagas). Os salários variam de R$ 6.977 a R$ 7.697,05.

Os médicos selecionados vão suprir o déficit da rede, além de repor as vagas em aberto. "Este é um processo jurídico e administrativo, que tem como objetivo a reposição do quadro de médicos da rede municipal de saúde de forma emergencial", disse o chefe da pasta, Luis Cláudio Rocha Guilaumon.

A expectativa é de que o resultado final da lista de convocados seja divulgado em setembro. Um dos objetivos da secretaria, com as contratações, será expandir a estratégia de Saúde da Família e solicitar mais médicos ao governo federal, a fim de melhorar a cobertura na Atenção Básica.