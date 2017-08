44 obras vão custar R$ 20 milhões

Suzano vai ganhar 44 obras com um investimento de cerca de R$ 20 milhões. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (18), pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). As ações englobam desde obras já com previsão de entrega até obras em fase de estudo. O vice-prefeito Walmir Pinto, vereadores e secretários também estavam presentes no anúncio.

As primeiras obras anunciadas foram as que já possuem previsão de entrega. No total, sete encontram-se neste contexto. Os prazos variam de setembro ao início do próximo ano. A primeira a ser entregue para a população será a 1ª Companhia da Polícia Militar (PM), no Jardim Vitória. Segundo a Prefeitura, o equipamento está 95% concluído e a previsão de entrega é para setembro. O prédio foi reformado pela administração municipal. Cerca de 70 oficiais vão atuar na base.

Com data de entrega para outubro estão a Central de Triagem de Lixo, atualmente com 90% concluída, no Jardim Colorado e o Pronto-Socorro (PS) Infantil, com 80% de conclusão. Para novembro, foi anunciado a entrega do Centro Dia do Idoso, no Boa Vista, que hoje está com 88% de conclusão e também da Praça de Esporte e Cultura (PEC), no Gardênia Azul. As duas últimas obras com previsão de entrega é a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Brasil, no Distrito de Palmeiras, para dezembro, e a nova pista de skate do Parque Max Feffer, para o início do próximo ano, esta última tem 43% das obras concluídas. Foram destacadas outras oito obras que serão retomadas neste ano. São as UBSs da Vila Amorim, do Jardim Suzanópolis, do Jardim Revista e da Cidade Boa Vista, além do Centro de Saúde II (CS II). As outras são a ciclovia e a Arena Multiuso, ambas no Parque Max Feffer, e a Escola Municipal do Miguel Badra que vai atender a demanda de creche. A Prefeitura não estipulou, nessas obras, o quanto (de porcentagem) cada uma já tem de conclusão.

A Prefeitura destacou que vai reformar todas as UBSs da cidade. No total, 20 ainda precisam de readequações. Neste pacote, ainda estão a readequação do Campo de Futebol do Max Feffer, que vai receber vestiário; do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Casa Branca; a construção de um Cine Teatro que receberá o nome de Wilma Bentivegna e será instalado no plenário da antiga Câmara; a instalação de sete academias ao ar livre, sendo no Jardim Varan, no Jardim Leblon, no Jardim Bosque, Jardim Ikeda, na Santa Casa, e no Jardim Nova América; a reforma do Canil Municipal; implantação de uma ciclovia na Rua Vereador João Batista Fitipaldi..