4,5 mil estudantes fazem inscrição para obter Passe Livre em Suzano

Um balanço parcial da Secretaria de Educação aponta que até as 15 horas de quarta-feira (12), 4,5 mil estudantes solicitaram o benefício do Programa Passe Livre de Suzano. O prazo para cadastramento e atualização se encerrou ontem. A pasta informou que os pedidos serão analisados e não haverá prorrogação da data.

De acordo com a pasta de Educação, todos os pedidos serão analisados e, posteriormente, liberados aos estudantes aptos a receber a isenção. Atualmente, 2,5 mil alunos são beneficiados com o programa.

O próximo passo, para aqueles que efetuaram a solicitação online e imprimiram o formulário cadastral, será acompanhar o site www.suzano.sp.gov.br/passelivre/ para verificar as datas de agendamento, que serão divulgadas na próxima semana. Na oportunidade, o aluno deverá comparecer à sede da pasta (Rua Aurora, 303 - Vila São Francisco) e apresentar todos os documentos exigidos para validação.

Será necessário apresentar o cartão do Passe Livre Estudantil, caso já possua, além das declarações das escolas mais próximas à residência. Deverá constar nesses documentos a ausência de vagas para a série compatível ao aluno. Ainda é preciso levar uma cópia do comprovante de residência atualizado, o RG original, ficha de inscrição assinada e carimbada. Para os novos registros, é importante ressaltar que sejam apresentados também uma cópia do RG e uma foto 3x4. Informações pelo telefone 4744-6085.

Passe Livre

O Passe Livre foi criado por meio de lei complementar de 2013. Ele é de uso exclusivo dos estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), que atendam os requisitos exigidos pela lei.