46 mil casas ficam sem energia por conta de pipas na rede elétrica

Mais de 46 mil casas ficaram sem energia entre janeiro e maio deste ano por conta de ocorrências de pipas na rede elétrica. Ao todo, 551 casos foram computados em oito cidades da região. Os números foram divulgados pela EDP São Paulo. Os municípios com os mais altos índices de interrupções por pipas foram Itaquaquecetuba (com 210 ocorrências), Ferraz de Vasconcelos (com 137) e Suzano (com 75). O ranking regional foi elaborado levando em consideração o número de casos registrados.

A distribuidora informou que com o período de férias escolares, que está começando, estão sendo reforçadas as orientações de segurança ao empinar pipas. A brincadeira que está entre as preferidas das crianças, pode se tornar perigosa se não for praticada longe da rede elétrica.

Além de provocar o desligamento do sistema de fornecimento de energia, com prejuízos à população, a brincadeira pode causar graves acidentes, principalmente se houver a utilização do cerol. Durante as férias escolares (junho/julho), os índices de ocorrências registrados relacionados à pipa na rede elétrica aumentam consideravelmente. No ano passado corresponderam a 59% dos incidentes durante todo o ano. Equipes precisam ser remanejadas de outros atendimentos, para fazer a limpeza da rede e recompor fiação rompida pela linha da pipa.

Entre as recomendações da concessionária para evitar o problema estão: evitar alguns materiais utilizados na confecção da pipa, que podem ser condutores de energia e aumentam o perigo em caso de contato com a rede elétrica. Rabiolas feitas de fita VHS ou cassetes são alguns exemplos; evitar o uso de cerol (pó de vidro com cola), que é proibido. Além de ser um risco para motociclistas e pedestres, também oferece perigo no contato com a rede de energia. Isto porque ele corta a camada de borracha que reveste os fios de alumínio ou de cobre, o que permite a transferência de corrente elétrica, podendo provocar um curto e choque elétrico; evitar arremessar objetos na rede para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O "lança-gato" (pedra presa a uma linha) ou qualquer outro objeto não deve ser lançado sob a rede, entre outros.