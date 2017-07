64 profissionais da Educação são convocados para diminuir déficit na rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação convocou 64 profissionais do setor que serão encaminhados às unidades escolares que possuem déficits de mão de obra. O edital foi publicado pela Prefeitura de Suzano. Segundo ele, os profissionais são habilitados e classificados por meio de concurso público. Os profissionais precisam comparecer entre os dias 10 e 12 de julho ao Departamento de Gestão de Pessoas do Executivo para tomarem ciência dos documentos necessários para assumir a função.

Do total de profissionais, nove são professores de Educação Básica Adjunto, 30 são educadores do Ensino Básico I com carga horária de 30 horas, cinco são professores de Educação Básica II / Educação Física, 13 são auxiliares de secretaria e sete são secretários de escola.

De acordo com a administração municipal, os profissionais convocados serão acomodados na rede municipal de Ensino conforme a necessidade de cada unidade, para atendimento do módulo. O edital ficará vigente até o dia 3 de agosto. Depois disso, não haverá chamamento de mais profissionais da área.

A pasta esclareceu que "a convocação destes professores é essencial para agregar qualidade na educação suzanense e para suprir eventuais vagas de profissionais que se aposentam, estão em licença ou deixam a rede. O setor administrativo também tem profissionais sendo convocados, para garantir os serviços prestados à população", disse em nota.

Creche

Além do chamamento dos professores, Suzano anunciou nesta semana que implantará mais três novas creches. A informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) durante a entrega dos cinco novos ônibus escolares no Paço Municipal. Das unidades, duas são do Poder Executivo e uma do Estado. Uma delas é a do Miguel Badra. A expectativa é que as obras sejam realizadas a partir deste segundo semestre e que estejam prontas ainda neste ano. Outras duas são uma no Jardim Brasil e uma no Parque Maria Helena.