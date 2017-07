7,7% dos bebês de Suzano nascem de mães adolescentes neste ano

Do total de partos realizados neste ano em Suzano, 7,7% são de mães adolescentes. Até o momento, foram registrados 37 bebês nascidos de mães jovens, do total de 478 partos que aconteceram nos dois primeiros meses de 2017. Nos últimos dois anos, 704 mulheres de 13 a 18 anos fizeram parto no Hospital Santa Casa da cidade. Destes, 250 jovens deram à luz na unidade em 2015 e 454 adolescentes tiveram o parto no ano seguinte.

De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, 80% desses partos foram normais, mesmo sabendo que a gravidez precoce é tratada de forma especial. Isso porque pode apresentar riscos à gestante e ao feto. Segundo o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, a gravidez na adolescência merece um alerta à sociedade.

"Nossas ações visam estimulação a conscientização de adolescentes para a importância do planejamento familiar, aumentando o conhecimento sobre os métodos contraceptivos, além de sensibilizar os jovens para a tomada de decisões de forma consciente e segura e construir uma vida feliz", explicou.

AÇÕES

A Prefeitura de Suzano realiza periodicamente palestras de orientação e prevenção de gravidez precoce. O município faz ações para garantia de uma gravidez saudável, como detecção precoce da gravidez; Garantia de pré-natal com 7 consultas, compartilhada entre médico e profissional enfermeiro, além de incentivo aos grupos de gestantes para orientar fatos importantes durante o ciclo grávido tais como: amamentação, cuidados do recém-nascido, planejamento familiar, medicação imunização da gestante, prevenção de Chikungunya, Dengue e Zika; Garantia de exames, inclusive teste rápido para HIV e Sífilis, na primeira consulta com resultado em 30 minutos com isso garantindo tratamento oportuno; Assistência ao parto humanizado; Garantia de consulta pós-parto; Imunização da criança conforme calendário vacinal; Vigilância do óbito infantil.