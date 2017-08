Abastecimento de água em Suzano retornará de forma gradativa, aponta Sabesp

O abastecimento de água retornará gradativamente em Suzano. O município ficou sem água por mais de 13 horas, em razão de uma manutenção no reservatório da região. A informação foi confirmada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na tarde desta quarta-feira (23).

Pelo menos, 11 bairros sentiram os reflexos do desabastecimento. O problema iniciou às 20 horas de terça-feira (22). A companhia afirmou que o serviço está retornando de forma gradativa nos locais afetados. Segundo a Sabesp, a interrupção no fornecimento de água foi necessária para que fosse finalizada a manutenção.

A empresa destacou que um aviso, por meio de SMS, foi enviado aos municípes das regiões afetadas. Em nota, o texto frisou a necessidade dos clientes de atualizar o cadastro para receber tais informações. "A atualização do cadastro pode ser feita pelo telefone 0800 011 9911 ou nas agências de atendimento presencial".

Além disso, a empresa ressaltou que, conforme determina a norma ABNT, é necessário que cada cliente possua caixa d'água adequada à quantidade de moradores do imóvel. Assim, sendo capaz de garantir o abastecimento por no mínimo 24 horas. O texto, por fim, enfatiza a necessidade de que todas as torneiras da residência estejam conectadas à caixa d'água.