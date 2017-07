Agências da Caixa têm movimento tranquilo na antecipação do saque das contas inativas

Agências da Caixa Econômica Federal (CEF) de Suzano registram, nesta sábado (8), movimento fraco para o saque do último lote das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O dinheiro é destinado a trabalhadores que nasceram em dezembro, que poderão sacar até o dia 31 de julho.

Por volta das 11 horas, os poucos suzanenses que chegavam e saiam das unidades realizam outro tipo de serviços. Para se ter ideia, na agência da Rua General Francisco Glicério, 1.600, de 10 pessoas que saíram da agência apenas uma sacou o FGTS.