Assinatura de convênios garante R$ 190 mil para cidades da região

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou nesta terça-feira (15), a assinatura de 177 convênios, totalizando R$ 33 milhões, com 146 municípios paulistas, sendo cinco com entidades, envolvendo as áreas de cultura, defesa civil, agricultura, esportes, direitos da pessoa com deficiência, segurança no trânsito, infraestrutura urbana e turismo. Por meio dos convênios, as prefeituras e entidades recebem repasses de recursos ou materiais do Estado para executar projetos de importância local. No Alto Tietê, são cinco convênios que somam R$ 190 mil.

O maior valor liberado foi para compra de equipamentos da saúde na cidade mogiana, com R$ 50 mil. Além disso foram liberados R$ 30 mil para Santa Isabel para a implantação de uma academia ao ar livre. Além disso, três cidades vão receber verba para implantação de acessibilidade em bibliotecas. Arujá e Ferraz de Vasconcelos vão receber R$ 23.130, cada, e Suzano terá R$ 64.030.

Esta verba é repassada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que iniciará a entrega de equipamentos de tecnologia assistiva para 55 municípios, incluindo os três da região. O projeto, chamado Acessibilidade em Bibliotecas permite que pessoas com deficiência visual tenham acesso à leitura em 62 bibliotecas municipais.

Cada unidade vai receber equipamentos do Kit Tipo 1 (computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário, software de voz sintetizada para atuação com o software leitor de tela NVDA e computador) ou do Kit Tipo 2 (que conta ainda com display e impressora em braile).

"Com a assinatura destes convênios, estamos praticando dois princípios importantes: a descentralização, passando o recurso para a ponta, mais perto da população; e a participação, investindo na parceria com os governos locais. São convênios importantes que assinamos com prefeituras e entidades, entre Apaes e Santas Casas", afirmou o governador.

Só para o setor de turismo do Estado, serão R$ 8.185.645,40 de repasse para as obras de infraestrutura de fomento do setor. Já na área de esportes vão ser repassados recursos para os municípios realizarem as instalações de academias ao ar livre em 28 cidades paulistas. Cada academia é composta 10 aparelhos, entre eles simulador de caminhada e legpress, todos com placas indicativas com sugestões de exercícios.