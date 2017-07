Alckmin entrega mais um trem Expresso Leste para a Linha 11

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregou ontem mais um trem Expresso Leste da Linha 11-Coral. É o segundo veículo entregue neste mês pelo Estado. O outro começou a circular no último dia 4. Além da composição para a Linha 11 (da série 8.500, produzido pela CAF), o tucano também entrefou um trem para a Linha 7-Rubi.

"Estamos entregando o 15º e o 16º novos trens da CPTM. São os trens mais modernos do mundo, com ar-condicionado, câmeras de vídeo, motorização maior e vagão contínuo. Serão mais 22 novos trens até o final do ano. Com isso, estamos substituindo as composições da década de 1950, muito antiquadas, e também aumentando o número de trens, para oferecer mais horários e oferecer mais conforto aos usuários", disse o governador.

Os dois trens integram o lote de 65 unidades adquiridas pela CPTM, sendo 35 encomendadas à empresa espanhola CAF e 30, à Hyundai Rotem. Atualmente, das 14 composições já entregues, três operam no Expresso Leste, na Linha 11-Coral e 11 na Linha 7-Rubi.

Com esses novos trens, a CPTM dá continuidade ao processo de padronização da frota de todos os trechos, de acordo com a necessidade operacional. O objetivo é que todas as linhas contem com composições modernas e equipadas com ar-condicionado a fim de proporcionar mais conforto aos passageiros.

A linha 11-Coral tem 50,8 km de extensão. Desse total, 24,2 km estão na Capital e compreende o trecho de Luz a Guaianases, o chamado Expresso Leste. Somente nesse trecho, circulam, em média, 478 mil usuários diariamente. A linha segue até a Estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, e transporta, ao todo, 682 mil passageiros por dia, o que faz dela a mais movimentada da CPTM.

Novos trens

Com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), os trens possuem monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço para cadeirantes). Também dispõem de monitores digitais internos com informações e interação das principais notícias sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

Os demais trens serão entregues ao longo dos próximos meses e entrarão em operação após a realização de testes que são feitos nos sistemas elétrico, mecânico e de sinalização.