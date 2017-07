Alckmin entrega novo trem para Linha 11-Coral; composição fará parte do Expresso Leste

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregou nesta terça-feira (4) um novo trem para a linha 11-Coral. A composição fará parte do Expresso Leste (Luz-Guaianases). De um total de 65 novas composições, a companhia já entregou 14 para o processo de modernização da frota.

Alckmin descreveu que os novos trens terão oito carros, ou seja, um total de 520 carros. O tucano reforçou que as novas composições terão monitoramento de câmeras, ar condicionado e vagão contínuo. “A pessoa pode ir do primeiro ao oitavo vagão, com o trem andando. São os trens mais modernos que existem”, disse o governador.

Já os demais trens serão entregues nos próximos meses, sendo distribuídos pelas linhas de acordo com a necessidade operacional. Segundo o governador, as composições vão ser utilizadas para substituir trens antigos, da década de 50 e com mais de 60 anos de uso.

Alto Tietê

Alckmin disse em maio que a região receberia ao menos 15 novos trens. O anúncio foi dado durante a entrega do bicicletário da Estação Suzano. Ele também reiterou que seriam de duas a três novas composições entregues a cada mês.

À época, o tucano contou que a conclusão da 2ª etapa de obras da Estação Suzano só sairia após o descontingenciamento financeiro do governo do Estado. E revelou que até o final do ano deve estar em circulação a maior parte dos novos trens. Foram investidos R$ 2 bilhões na compra de 65 trens, a serem distribuídos pelas linhas da CPTM.

"Entregamos o maior bicicletário da CPTM. São 1.045 m² de área construída e 576 vagas. Foram investidos R$ 9,1 milhões nesta obra e na construção da passarela. Com a entrega dos trens também resolvemos a questão das baldeações, dando mais conforto aos passageiros", comentou o tucano, na época da entrega do bicicletário.