Suzano faz apelo a Temer para evitar fechamento do setor de hemodiálise

A Câmara de Suzano aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária de quarta-feira (28), uma moção de apelo que será enviada nos próximos dias ao presidente Michel Temer (PMDB), solicitando atenção ao Instituto de Nefrologia da cidade. Conforme o DS já noticiou, a unidade corre o risco de fechar por conta da falta de correção nos repasses feitos pelo Ministério da Saúde. De 2010 a 2017, o Ministério deu 23,4% de reajuste ao setor, enquanto a inflação subiu 53,29%. Segundo a direção das clínicas, os gastos para manter a qualidade do serviço não acompanham o montante enviado pela União.

Além de Temer, também receberão o documento da Casa de Leis suzanense o ministro da Saúde, Ricardo Barros; o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon e o prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PR).

O autor da moção é o vereador Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol. O parlamentar, durante seu discurso na Tribuna, relembrou a reunião realizada na semana passada na Câmara entre vários vereadores e representantes da Associação de Renais Crônicos do Alto Tietê (Arcat). "A entidade gasta por mês entre água e luz, R$ 40 mil", disse. A moção de apelo pede apoio financeiro para garantir a continuidade dos tratamentos. "A Câmara de Suzano não ficará de braços cruzados. Estamos lidando com vidas", argumentou.

Os vereadores Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho; Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, afirmaram que são favoráveis à moção e se colocaram à disposição para apoiar a causa.

Além deste item, os vereadores aprovaram 22 moções de aplauso e um projeto de lei de autoria do Executivo. A propositura de autoria do parlamentar José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa, que previa a aplicação de multas de até R$ 9,5 mil a pichadores, foi retirado da pauta porque houve a apresentação de um projeto substituto. Agora, a propositura tramitará pela Casa de Leis.

NEFROLOGIA

O Instituto de Nefrologia tem solicitado apoio para que a unidade não feche. Hoje a unidade suzanense atende 251 pessoas, enquanto Mogi conta com 301 pacientes. A média de atendimento varia mensalmente, isso porque há realização de transplantes de rins, recuperação do órgão ou falecimentos. Já o repasse da União é de R$ 194 por paciente, mas a sessão de diálise custa ao Instituto R$ 278. O valor reposto pelas unidades pode parecer irrisório, R$ 84 por paciente, mas os prejuízos são grandes quando se compara ao número de sessões, cerca de 13 por mês.

RECESSO

A Câmara de Suzano ficará em recesso de 1º a 31 de julho. A primeira sessão de agosto será realizada no dia 2. Por conta da mudança definitiva para a nova sede, a Casa de Leis ficará a partir de hoje sem telefone (4744-8000) e acesso à Internet por aproximadamente sete dias. A Casa de Leis conta com a linha 4746-2522 já instalada na nova sede para atender, precariamente, possíveis demandas.