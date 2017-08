Aposentados usam 13º para comprar remédios e pagar contas

Pagar contas, comprar remédios ou eventuais problemas de saúde, além de viajar. Esses são os desejos dos aposentados e pensionistas de Suzano quando receberem o 13º salário. A antecipação da 1ª parcela do benefício começou a ser distribuída nesta sexta-feira (25). No Alto Tietê, 151.509 aposentados de três cidades receberão mais de R$ 227,191 milhões. Os dados são de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na cidade suzanense, os aposentados já esperam o benefício. Esse é o caso do Carlos Dom Bosco de Assis, que comentou estar preparado para gastar apenas com alguma eventualidade. "A princípio irei guardar. Espero não gastar logo, mas se for preciso vou utilizar. Como por exemplo, pode surgir algum problema de saúde ou até mesmo ter que comprar um aparelho doméstico, que precise em casa", explicou.

Já o aposentado Raimundo da Silva disse que adquirirá remédios para o coração. Isso porque ele passou recentemente por uma cirurgia e precisa manter o uso dos medicamentos. "Não é muito que recebo do governo federal, mas dá para ajudar nos remédios que atualmente preciso. Se for para usar o dinheiro, tem que ser com algo certo".

Por outro lado, a aposentada Nastácia de Paiva lamentou que tenha de pagar conta. "Fiz uma reforma em casa e infelizmente fiquei devendo R$ 4 mil para o banco. Com a primeira parcela do 13º salário vou diminuir um pouco dessa dívida", ressaltou.

O aposentado Aparecido Francisco também disse que priorizará quitar as contas, mas que caso não gaste tudo, investirá em uma viagem. "Pagar conta de cartão de lojas e supermercado será o meu foco. Porém, caso no final fique algum dinheiro, vou ver de viajar".

No mesmo sentido, o aposentado Paulo Odair destacou que irá comprar uma passagem de ida para Atibaia. "Estou com saudade dessa cidade, morei lá muitos anos e com a 1ª parcela do 13º salário vou para lá sem dúvida. Mesmo que seja pouco, acho que dá para investir na minha felicidade", completou.