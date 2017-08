Área central de Suzano supera Boa Vista e Palmeiras no número de homicídios

A região central superou os distritos de Palmeiras e Boa Vista na quantidade de homicídios registrados neste ano. Números divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) apontam que o Centro computou dez assassinatos entre janeiro de julho deste ano, enquanto o Boa Vista teve sete casos e Palmeiras, dois registros, totalizando 19 homicídios.

Segundo a SSP, janeiro e julho foram os meses com maior número de casos na cidade: quatro em cada; seguido de fevereiro e abril, com dois registros cada. No Centro somente em julho não foram registrados assassinatos. A região computou 11 vítimas.

Crimes

A cidade de Suzano registrou um total de 4.569 crimes neste ano. A área central concentra 56,25% deste total, com 2.570 Boletins de Ocorrência (B.O.s) computados. A região do 2º Distrito Policial (DP) - no Boa Vista - registrou 34,73% do total de casos, com 1.587 crimes cometidos. Já os casos do 1º DP (Palmeiras) representam 9,02% do total, com 412 registros.

Com relação aos tipos de crime, roubos e furtos lideram a lista, com 1.519 e 1.318 casos, respectivamente. As ocorrências vem seguida de furto de veículos, com 475 casos e de lesão corporal dolosa, com 473 registros. Em quinto lugar estão roubo de veículos, com 395 Boletins de Ocorrências registrados. Somente dois crimes tiveram o número de casos zerados na cidade: lesão corporal seguida de morte e roubo a banco.

Na região

Suzano teve um aumento de 72,73% no número de homicídios computados comparando os sete primeiros meses deste ano com 2016. Isso porque, no ano passado, foram registrados 11 assassinatos. Neste ano, a cidade lidera o maior número de casos junto com Itaquaquecetuba, que também computou 19 assassinatos. O terceiro município com maior registro é Mogi das Cruzes, com 14 casos.

Ao todo, a região computou 79 homicídios entre janeiro e julho deste ano. O número é 4,82% menor do que o do mesmo período do ano passado, que registrou 83 assassinatos. Um dado que chama a atenção é o aumento na quantidade de latrocínios. As cidades haviam tido cinco casos no ano passado e computaram 12 registros neste ano. Um aumento de 140%.