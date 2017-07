Ashiuchi articula parcerias com setor privado para melhorar a saúde

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) afirmou na quinta-feira (27), durante a Conferência Municipal de Assistência Social, estar em diálogos com os hospitais privados da cidade, inclusive com a empresa de assistência médica Samed, responsável pelos atendimentos no Hospital Santa Maria. As conversações teriam por objetivo estabelecer, futuramente, uma Parceria Público-Privada (PPP) com as entidades, conforme publicado pelo DS na edição de ontem. A mesma parceria também será debatida com o novo hospital comprado pela clínica Saint Nicholas, onde era o antigo Campos Salles. A união poderá viabilizar a realização de exames e atendimentos aos suzanenses nas unidades.

De acordo com o prefeito, o Executivo busca estabelecer diálogos com todos os hospitais que se instalam no município. "Conversamos com (o hospital) Santa Maria desde que foi convidado a ampliar os serviços na cidade. No final do processo eleitoral, já na nossa vitória, conversamos com a Samed. Estamos trabalhando para ter parcerias com os núcleos hospitalares privados em Suzano. O Santa Maria é bem-vindo, estamos em conversa com eles".

Ashiuchi destaca que os benefícios devem se estender à totalidade da saúde. "Quem ganha é a saúde como um todo. A saúde não é só a questão da Santa Casa e UBS's. A saúde é uma pirâmide, um pacote que tem a saúde pública e privada. Com a soma dos dois, trabalhando bem, tenho certeza de que a saúde de Suzano no geral vai melhorar muito".

As PPP são asseguradas por lei no município, conforme explica o prefeito. "Temos uma lei na cidade, de Parceria Público-Privada, que foi colocada este ano aprovada junto à Câmara Municipal. Acho que são importantes essas parcerias. Queria frisar que com esses novos empreendimentos (a chegada de novos hospitais privados), não é só a saúde que melhora. Gera mais empregos e oportunidades". O Executivo também ressaltou que os programas de capacitação são intensificados, a fim de que a população ocupe as vagas de emprego advindas.

Hospital Regional

Sobre as obras de construção do Hospital Regional, previsto para ser implantado no Monte Cristo, Ashiuchi afirmou que as obras se iniciarão o mais breve possível. No momento, a Rua 7 de Setembro passa por ampliações. "Tudo faz parte de um pacote, com reformulação do local e reurbanização da área da Lagoa Azul. Quero começar (as obras) o mais breve possível. Trago meu lado da iniciativa privada e tem hora que nem eu aguento a morosidade do (sistema) público, mas estamos acelerando muita coisa, em comparação a outras cidades".