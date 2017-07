Ashiuchi cobra agilidade na liberação de R$ 12 milhões para a Marginal do Una

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o deputado federal Marcio Alvino (PR) estiveram na sede da Caixa Econômica Federal (CEF), em Brasília, para tratar sobre a liberação de R$ 12 milhões por meio de convênio firmado em maio deste ano entre Suzano, a instituição financeira e a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP). O recurso será utilizado para a conclusão das obras da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una.

O valor de R$ 12 milhões será autorizado para o município por meio do "Pró-Transporte". O programa da esfera estadual prevê a concessão de financiamento com juros de 9% ao ano, além de um prazo de pagamento de até 6 anos, com 12 meses de carência. Cerca de 2,5 quilômetros da Marginal do Una, que teve início há décadas, precisa ser concluído. A expectativa é que os trabalhos tenham início em 2017, possibilitando a revitalização de todo o trecho, com direito a pavimento novo, acessibilidade, paisagismo e iluminação.

Durante o encontro com a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da CEF, Deusdina dos Reis Pereira, e com o consultor da Vice-Presidência da instituição, Carlos Cássio Ramalho, Ashiuchi e Alvino solicitaram agilidade na liberação da verba. "Tivemos a felicidade de assinar este convênio com o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), ao lado do deputado André do Prado (PR), há pouco mais de um mês. Agora, com o deputado Marcio Alvino, acompanho de perto os trâmites administrativos que vão resultar no envio dos R$ 12 milhões para Suzano e, consequentemente, no início das obras, que estão paradas há tanto tempo. A conclusão do trecho vai desviar da região central, especificamente da Avenida Antonio Marques Figueira, o trânsito de veículos que seguem sentido região do ABC Paulista, por meio da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), melhorando, e muito, a fluidez do viário do quadrilátero central", observou o prefeito.

Ainda na reunião, Ashiuchi tratou sobre a entrega de unidades habitacionais para o município; além de novas linhas de crédito para a Habitação e para Infraestrutura Urbana. Também foi discutida a possibilidade de a instituição financeira patrocinar a Arena Multiuso do Parque Municipal Max Feffer.

Para Alvino, o encontro foi produtivo. "Eu e o deputado estadual André do Prado temos um grande compromisso com a população de Suzano. Estamos trabalhando em conjunto com o prefeito Rodrigo (Ashiuchi), para conseguirmos a liberação de recursos para a Marginal do Una. Continuaremos acompanhando esse processo até que as obras comecem e sejam concluídas", disse.