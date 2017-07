Ashiuchi inaugura academia ao ar livre no Colorado; é a 29ª em Suzano

A Prefeitura inaugurou a 29ª academia ao ar livre, localizada nas imediações do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A estação de aparelhos é destinada a exercícios de baixo impacto, podendo ser utilizada por quem tem a partir dos 14 anos. Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, os equipamentos são "opções saudáveis" para a prática de atividades físicas na região, que, diariamente, recebe centenas de pessoas para caminhadas e corridas.

Segundo a administração municipal, foram implantadas seis academias ao ar livre neste ano, incluindo Jardim Revista e o Centro Cultural da Cidade Boa Vista, além do Jardim Nazareth e o Jardim Suzanópolis. A próxima unidade terá como endereço o bairro Cidade Edson. A previsão é que a instalação aconteça neste segundo semestre.

O equipamento do Jardim Colorado é o 29º a ser instalado na cidade e foi conquistado via emenda parlamentar de 2016 do deputado federal Carlos Zarattini (PT). Na oportunidade, foram disponibilizados R$ 250 mil para a implantação das estações. Até o momento, os equipamentos já foram estruturados em praças públicas e no Parque Municipal Max Feffer.

Para Ashiuchi, proporcionar à população opções de qualidade e que sejam de graça, visando à prática de atividades físicas, vão além da seara esportiva. "Uma academia ao ar livre é mais do que equipamentos destinados ao ato de se exercitar. Ao meu ver, é um convite para a comunidade utilizar o espaço urbano. Com as estações implantadas, os munícipes passam a viver o dia a dia do bairro, começam a cuidar mais dele e passam a ter uma consciência mais apurada, simbólica e próxima com nossa cidade", argumentou Ashiuchi.

Estádio

Acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho o prefeito aproveitou a entrega da academia ao ar livre para inspecionar as obras de adequação e ampliação das arquibancadas do Suzanão. As intervenções tiveram início no primeiro semestre deste ano.

Segundo o titular da pasta de Esportes, a previsão é que o cronograma das intervenções seja concluído até o fim de agosto. A partir da finalização do projeto de readequação, a estrutura vai contar com 5.034 vagas - o que habilitará o Estádio Municipal a receber partidas oficiais da "Copa São Paulo" e torneios promovidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) a partir de 2018.