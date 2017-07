Ashiuchi pede liberação ambiental para entregar 500 apartamentos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) participou, na quarta-feira (28) , em São Paulo, de uma audiência com o secretário-adjunto estadual do Meio Ambiente, Antonio Veloso, para solicitar a liberação da interligação da rede de esgoto do conjunto habitacional Bosque das Flores, localizado no Jardim Europa. O empreendimento vai beneficiar 500 famílias e será entregue ao passo em que o Poder Público Municipal der continuidade às obras de reurbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, no bairro Miguel Badra.

A reunião contou com a participação do deputado estadual André do Prado (PR), além dos secretários municipais de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e de Meio Ambiente, Carlos Toshiharo Watanabe. Foi solicitada celeridade no processo de captação do condutor subterrâneo do condomínio popular, para que a administração suzanense possa encaminhar as famílias situadas em áreas de risco para as unidades habitacionais, liberando, assim, a segunda fase das obras de drenagem, de pavimentação e de captação de água e de esgoto do projeto Badra-Jaguari.

"O Bosque das Flores, localizado no Jardim Europa, está pronto para receber as famílias que têm direito à moradia perante o município. Aguardamos, tão somente, a liberação ambiental, para ser finalizada a instalação da rede de esgoto e do coletor-tronco da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que vai atender a infraestrutura do bairro. Este trabalho é fundamental para o município, uma vez que a captação do esgoto libera a transferência das famílias inclusas no projeto de readequação social Miguel Badra-Jaguari, ao mesmo tempo em que a Prefeitura retoma as obras de urbanização da localidade. Isso tudo representa um grande avanço social para toda a Região Norte, especialmente para os moradores da comunidade Portelinha", explanou Ashiuchi.

Além do aval ambiental para a liberação do residencial Bosque das Flores, no Jardim Europa, outros assuntos relacionados ao condomínio popular estão sendo tratados pelo Poder Executivo de Suzano com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Entre os temas, segundo o secretário de Planejamento, está a ligação das fossas do empreendimento no sistema coletor da Sabesp, uma vez que as obras de saneamento da Região Norte ainda não foram concluídas. "A reunião realizada hoje (ontem) foi muito produtiva. Na oportunidade, pudemos elencar as necessidades do município que dependem dos órgãos ambientais do Estado de São Paulo. Nosso objetivo é dar continuidade às obras de urbanização do Miguel Badra-Jaguari e entregar esse empreendimento tão importante para a população o mais rápido possível", observa Vieira.