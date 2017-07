Ashiuchi vistoria obras de urbanização do Miguel Badra-Planalto

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) vistoriou as obras de urbanização do projeto Badra-Planalto. Consideradas pela administração como fundamentais para o desenvolvimento social da Região Norte, no primeiro semestre deste ano, foram feitas a implantação de guias e de sarjetas, além da reestruturação de vielas, da drenagem pluvial e da rede de esgoto.

O chefe do Poder Executivo percorreu as 21 ruas contempladas pelo projeto original do Badra-Planalto. Acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto; e dos vereadores Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena, e Edimilson Tavares de Assis (PDT), o Edimilson Pau no Gato, o gestor aproveitou a oportunidade para ouvir as demandas da população e tirar dúvidas dos moradores sobre os serviços empreendidos em cada logradouro público do bairro.

De acordo com Ashiuchi, ao assumir a atual gestão, em janeiro deste ano, ele se deparou com uma situação complicada quanto ao Badra-Planalto. O consórcio responsável pela conclusão das obras acenava abandonar o projeto. Após contato com as empresas, que trabalhavam nas obras nos primeiros dias de mandato, foi determinado por parte da administração municipal o prosseguimento dos serviços e que ele acontecesse em caráter emergencial.

"Os responsáveis pelas intervenções queriam largar os serviços. No início de 2017, percorri cada rua do Badra-Planalto e pude perceber as precariedades vividas pelos moradores desta região. Naquele momento, me comprometi em tornar a tão sonhada obra em realidade. Hoje, com a quase conclusão desse projeto, fico extremamente feliz em ver o sorriso no rosto de cada suzanense beneficiado com esgoto encanado, calçadas, guias e sarjetas", observou o prefeito.

Ocupação irregular

Com a programação das obras se aproximando da fase final, a administração está alinhando os trabalhos de encaminhamento de famílias para unidades habitacionais. O objetivo é fazer com que o consórcio responsável pelo projeto conclua trechos que foram ocupados irregularmente nos últimos anos. Nesse caso, é preciso, ainda, regularizar as vielas do bairro que servem tanto para o tráfego de pessoas quanto para o escoamento de águas pluviais, conforme explica Ari do Posto.

"Esta (regularização das vielas) é mais uma etapa do Badra-Planalto que tem como principal finalidade resgatar a dignidade da população, oferecendo serviços de infraestrutura urbana de qualidade. Estas obras resultam em melhores condições de vida, melhores acessos a esta região e mais segurança para as famílias. Após a pavimentação das principais ruas, as equipes serão direcionadas às vielas do bairro, assim que as residências irregulares forem retiradas dos espaços que já foram notificados anteriormente pelo Poder Público. Sem contar que, todas as famílias que serão encaminhadas para as unidades habitacionais terão uma moradia digna, e não mais um local que apresenta risco de desabamento", acrescenta o secretário.