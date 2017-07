Atendimento do Samu de Suzano fica fora de serviço por furto de cabos telefônicos

O número padrão, 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano está temporariamente fora de serviço. O motivo é o furto de cabos telefônicos na madrugada desta quinta-feira (20). A Prefeitura informou que os atendimentos poderão ser solicitados temporariamente por meio do número.

Em uma rede social, a Prefeitura emitiu um comunicado explicando que a interrupção foi causada exclusivamente por causa do furto. O texto destaca que o suzanense não ficará sem atendimento, já que vai poder solicitar o resgater pelo número provisório.

O telefone ficará disponível até que os reparos sejam providenciados pela Vivo/Telefônica."Em razão do furto de cabos telefônicos, a linha de atendimento do Serviço Móvel de Urgência (Samu), o 192, está temporariamente fora de serviço. Enquanto isto, favor ligar para o número: 9-4190-7318", explicou o Executivo. A unidade do Samu de Suzano fica localizada na Avenida Mario Covas Junior, a Marginal do Una.

O DS enviou perguntas a Vivo/Telefônica sobre o período em que os cabos serão repostos, ou quando o procedimento será realizado. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a empresa não havia respondido.