Autoescolas e motoristas aprovam versão eletrônica da CNH para 2018

As autoescolas e os motoristas de Suzano aprovaram a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que será emitida a partir de fevereiro. De acordo com eles, a medida facilitará na hora de apresentar o documento, além de ser mais ágil e moderno.

Para emitir a carteira virtual será cobrado o mesmo valor do documento impresso. A diferença é que a versão eletrônica poderá ser acessada por meio de um aplicativo em smartphones. A proposta, do Ministério das Cidades, foi aprovada na última terça-feira em reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo a diretora de autoescola, Maria Deguche, a modernidade - por meio da tecnologia - tem cada vez mais ajudado na parte de mobilidade urbana. "Tudo que vem para agilizar é válido. Agora tem que ver se realmente irá funcionar da forma adequada, sem falhas. A modernidade está cada vez mais ajudando na parte do trânsito", explicou.

Já o diretor geral de outra autoescola, também localizada no Centro, José Carlos Gomes disse que para os motoristas será essencial a versão virtual. Isso porque muitos esquecem o documento impresso em casa, mas poderão suprir por meio do celular. "Mostrar a carteira em um aplicativo é muito mais prático do que levar a carteira. O aparelho eletrônico sempre está no bolso das pessoas", ressaltou.

Esse é o caso do vendedor Isaias Coutinho. Ele disse que costuma esquecer a CNH em casa. "Para mim será ótimo, pois o celular não sai do bolso e assim poderei usá-lo em qualquer caso que me pararem", destacou.

Com a novidade, os agentes de trânsito também utilizarão o aplicativo na conferência dos dados. Os motoristas apresentarão a carteira na versão eletrônica por meio da leitura do QRCode, um código de barras bidimensional que contém as informações e pode ser escaneado.

O motorista Orlando Coelho Costas disse que as fiscalizações ficarão mais fáceis e seguras. "Antes eu tinha dúvida da modernidade, mas agora vejo que é essencial. Mais prática para acompanhar e segura para tomar as medidas cabíveis".

Já o aposentado Divolni Pereira Xavier comentou que tem dúvida em relação à medida. "Creio que será muito bom aos motoristas, mas que também às vezes poderá falhar. É a tecnologia, não sabemos se podemos confiar tanto no sistema", completou.