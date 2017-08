Base da PM no Casa Branca é fechada; equipe vai para 1ª Cia

A base da Polícia Militar (PM) no bairro Casa Branca foi fechada nesta semana a fim de gerar maior articulação dos agentes pela cidade. A partir do dia 4 de setembro, a equipe será remanejada para a nova sede da 1ª Cia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), na Rua José Renzi, nº 400, Jardim Realce. O endereço fica a aproximadamente dois quilômetros da antiga base, que será ocupada pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Desde a última quarta-feira o posto policial do Casa Branca está vazio. De acordo com o comando do 32º BPM/M, a equipe dará suporte à nova unidade descentralizada no Jardim Realce. "A 1ª Cia terá um suporte maior, será o ponto de saída para o atendimento da demanda do telefone 190, bem como a elaboração dos mais variados Boletins de Ocorrências. O atual efetivo da Base Comunitária da Casa Branca será remanejado para o novo prédio da 1ª Cia", explicou a nota.

Porém, a retirada do efetivo desagradou os comerciantes da área. "Vai faltar policiamento. Estou aqui há 13 anos e sempre teve a polícia. A gente já tentou evitar a saída, até falei com vereador, mas acho que agora eles (os policiais da base) não voltam mais. Disseram que a GCM vai ficar no lugar, mas não será a mesma coisa", disse o proprietário de uma loja, Reginaldo Souza Costa.

"Vai prejudicar sim, mas não sei até que ponto, porque tenho conhecidos que já precisaram do atendimento na base e não conseguiram. Se com a polícia já tem assalto na esquina, imagina sem", lamenta a comerciante Cássia de Paulo. Já o eletricista Antônio Carlos Inaco acredita que o suporte vai ser benéfico, já que mora próximo aos dois endereços- tanto do Casa Branca, como do Jardim Realce. "Eu já precisei do entendimento e me receberam bem. Para mim não vai mudar muito porque minha casa fica bem perto dos dois. Mas espero que o policiamento melhore, porque eu via que era bem parado, tinham poucas pessoas na base".

O posto será assumido pela GCM que, em um primeiro momento, atende ao público durante o período diurno. Além disso, guardas também ficam no local à noite para a preservação do patrimônio e evitar atos de vandalismo ao prédio. No entanto, o espaço será readequado para atender à população da área por tempo integral.