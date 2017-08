Bom Prato completa cinco anos com 1,5 mil refeições diárias

O Bom Prato de Suzano completa cinco anos hoje. Instalado com o objetivo de oferecer alimentação balanceada e de qualidade à população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, a unidade suzanense serve 1.500 refeições diariamente. Destas, 1.200 são no almoço e 300 no café da manhã.

No município, a unidade é gerenciada pela Associação de Valorização e Defesa da Vida, "A Vida". Inaugurado em 13 de agosto de 2012, os cidadãos de Suzano tiveram a oportunidade de fazer uma refeição balanceada, com alto teor nutritivo. O custo é mínimo, sendo apenas R$ 0,50 no café da manhã e R$ 1 no almoço.

A dona de casa Neura Lenos come todos os dias no restaurante com o marido e afirmou que faz uma grande economia. "Em casa eu não conseguiria gastar menos fazendo esse tanto de variedades. É tudo muito bom, tem legumes, carnes, entre outros", explicou.

O cardápio é variado e os pratos não se repetem no mês. O almoço é composto por arroz, feijão, prato principal (um tipo de proteína), guarnição, salada, pão, sobremesa e suco, além da farinha de mandioca. Já no café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Os alimentos são elaborados por nutricionistas e aprovados pela Equipe Técnica do Programa Bom Prato.

O aposentado Natalino Carolino é um dos usuários que aproveita a comida diariamente no local. Ele deu nota 10 para as refeições. "Alimentação muito boa que nos oferecem. A comida é bem temperada, o que é bom para a saúde dos idosos como eu e outras pessoas que sofrem com risco de doenças cardíacas", enfatizou.

Até moradores de outras cidades da região vão à unidade suzanense almoçar. Esse é o caso da aposentada Lindaura Carneiro, que vem de Itaquaquecetuba. "A melhor coisa que fizeram foi instalar o Bom Prato aqui. Venho muitas vezes por semana a Suzano e sempre passo aqui para comer. Comida muito boa", completou.

HISTÓRIA

Criado em dezembro de 2000, o Bom Prato oferece alimentação com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente mais de 85 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, já serviu mais de 183 milhões de refeições e investiu mais de R$ 494 bilhões no programa.

Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias no almoço e 400 no café da manhã.