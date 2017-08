Câmara de Suzano é pioneira na região em acessibilidade para deficientes visuais nas redes sociais

A Câmara de Suzano é a primeira do Alto Tietê a adotar padrões de acessibilidade para deficientes visuais em suas redes sociais. O método utilizado é a descrição da fotografia, onde se explica o que está retratado na imagem de forma simples, para fácil compreensão, e começou a ser usado nesta semana na página do Legislativo do Facebook (facebook.com/camarasuzano) e no site da Casa de Leis (www.camarasuzano.sp.gov.br).

Também está sendo utilizada a hashtag #PraCegoVer, criada pela professora especialista em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e atuante na editoração de livros com audiodescrição, Patrícia Silva de Jesus, a Patrícia Braille.

A hashtag faz parte do projeto criado por Patrícia para a disseminação da cultura da acessibilidade nas redes sociais. O artifício é amplamente utilizado nas redes sociais por empresas privadas como Coca-Cola, Maybelline, Avon e Petrobras e por órgãos públicos, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ministério Público Federal (MPF).

Prêmio nacional

O site oficial da Casa de Leis suzanense é reconhecido em todo o país por sua acessibilidade. O portal participou, em 2016, da quarta edição do Todos@Web - Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, como finalista na categoria "Projetos Web Governamentais". A responsável pelo desenvolvimento do layout e atualização do site é a web designer Taiane Fernandes.

Como principais pontos de destaque, a página conta com uma barra acessível que disponibiliza opções como: alto contraste, para pessoas com daltonismo; aumento e diminuição de fontes, para pessoas com problemas visuais; acesso das informações por teclado, para pessoas com restrições motoras; e descrição de imagens, para deficientes visuais.