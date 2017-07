Campanha deve aumentar vagas para contratação de empresas

Após a abertura da Frente de Trabalho, empresários suzanenses demonstraram interesse em contratar os inscritos. Por conta disso, a Prefeitura deve lançar uma campanha, por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, e, Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego para fazer o encaminhamento dos profissionais e ampliar o número de indicações.

O chefe da Assistência, Claudinei Valdemar Galo, explica que com a divulgação na cidade sobre a Frente de Trabalho e regras para participar do processo seletivo, quatro empresários procuraram a pasta para verificar a possibilidade de, após a contratação dos 40 candidatos iniciais previsto no projeto, os currículos pudessem ser apresentados a eles, por conta da necessidade que eles tinham de contratação de funcionários. "Dois destes empresários pediram sigilo, mas ao todo, são ofertadas aproximadamente 12 vagas pelo poder privado", completa.

Galo destaca que depois da classificação, a pasta passará os currículos à Secretaria de Desenvolvimento, que encaminhará os candidatos às empresas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). "Acho que isso é um avanço do serviço público, por meio da mídia da cidade, uma vez que agora podemos contar com 50 e poucas vagas e não mais 40. Neste momento, com o atual índice de desemprego, que temos no País, isso é um grande avanço. Acho que a tendência é outros empresários nos procurarem para fazermos esta triagem e realocar mais profissionais no mercado de trabalho", afirma.

Ele também frisa que a iniciativa dos empresários é vista como uma preocupação por conta das questões sociais, uma vez que a maior parte dos candidatos da Frente de Trabalho estão há mais de um ano desempregados. A iniciativa da Prefeitura recebeu 2.971 inscrições. Nesta semana foi encerrada a triagem de seleção. Agora a Assistência Social está indo nas casas dos selecionados para verificar os dados, sendo que apenas uma pessoa não foi encontrada, pois o endereço estava errado. Após encerrar este passo, a pasta divulgará a classificação. Os selecionados devem iniciar o contrato em agosto.

Galo conclui que o planejamento do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), aponta ainda a contratação de mais 30 candidatos. No entanto, a medida depende de recursos financeiros. A meta é conseguir efetivar o segundo grupo até dezembro.

Uma das que demonstraram interesse na contratação é a empresária da cidade, Poliana Lima. Após ver a divulgação sobre a Frente de Trabalho ela percebeu que sobrariam candidatos. "Entendi que muitos candidatos não seriam chamados, como trabalhamos em shopping, temos uma dificuldade na contratação, então, como a maior parte dos classificados está há mais de um ano desempregado. Acreditamos que eles tenham maior disponibilidade em aceitar o horário", revela.