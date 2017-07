Campanha do Agasalho atinge meta de 80 mil arrecadações

A Campanha do Agasalho 2017 "A Solidariedade Aquece Corações" de Suzano atingiu a meta e arrecadou 80 mil peças. A informação foi divulgada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS), Larissa Ashiuchi, durante a doação de 300 cobertores realizada sexta-feira pela Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris). O encontro aconteceu no Paço Municipal.

De acordo com Larissa, a campanha deve receber mais doações até o final deste mês, quando se encerra a ação. "Atingimos a meta de 80 mil peças e ainda temos mais alguns dias para superar. Os cobertores já fizemos um planejamento com parceria a Secretaria de Assistência Social para distribuí-los no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Além disso, ajudaremos também os moradores de rua, que passam muito frio nessa época. Até o momento, nenhuma peça foi distribuída. Isso porque estávamos sendo cobrados da falta de cobertas", explicou.

O presidente da Acoris, Ademilson Alves Bernardes, ressaltou que a associação realiza essa iniciativa há cinco anos. Além disso, comentou o quanto é importante para as famílias de vulnerabilidade social. "Durante muito tempo fazemos essa ação. Cada ano conseguimos doar mais. Antes doávamos 100, depois passou para 200 e agora foi 300. Feliz em saber que pessoas serão aquecidas e não passarão frio neste inverno. Quero agradecer aos associados da Acoris por terem se mobilizado para ajudar. Gostaria também de participar de uma entrega, principalmente dos cobertores", comentou.

Já Ashiuchi agradeceu as doações e enfatizou que atualmente a Prefeitura atende mais de 50 pessoas de vulnerabilidade social na cidade. "Precisamos muito dessa ajuda e graças a Acoris vamos ajudar as pessoas que necessitam. Hoje, fazemos uma ação de tirar os moradores das ruas para tentar ajudá-los a voltar para casa. Já tivemos pessoas que voltaram para São Paulo e até mesmo para o Rio de Janeiro. Temos uma demanda grande no município e estamos trabalhando para sanar esse problema. Na rua não vamos deixá-los", completou.