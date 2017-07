Carminha é condenada por usar foto sem autorização durante campanha do ano passado

A ex-secretária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, a Carminha, terá de pagar indenização por danos morais a quatro pessoas, em razão de uma foto usada de forma indevida no material de campanha nas eleições de 2016. Na sentença, o juiz Ricardo Tseng Kuei Hsu determinou que fosse pago indenização no valor de R$ 5 mil para cada envolvido. Ou seja, o valor de R$ 20 mil. Carminha poderá recorrer em outras instâncias.

A condenação saiu na segunda-feira (10). O processo no qual constam às informações sobre o caso cita que Carminha foi ao Parque Maria Helena, e apresentou benfeitorias que seriam realizadas em uma praça do bairro. Ela estava na companhia de fotógrafos, que fizeram imagens de um grupo que desenvolve trabalhos sociais no local.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), após iniciado o período eleitoral, a mesma foto foi veiculada no material de campanha de Carminha. Entretanto, o grupo afirmara que não autorizou ou permitiu tal divulgação. Inclusive é relatado no processo que a atitude da então candidata nas eleições do ano passado foi feita de forma maliciosa, uma vez que a Carminha aproveitou a influência que o grupo tem no bairro.

Também foi destacado o constrangimento passado pelas pessoas, principalmente por terem sido divulgados de forma pretensiosa por um candidato no qual não apoiaram.

A reportagem tentou entrar em contato com Carminha, mas até o momento não obteve nenhum retorno às ligações.